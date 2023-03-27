Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

Дворец мира и согласия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность", - говорится в сообщении.

XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля во Дворце мира и согласия в Астане.

Последняя сессия АНК прошла в Астане 29 апреля 2022 года под лозунгом "Единство народа - основа обновленного Казахстана". Именно тогда президент предложил провести референдум по поправкам в Конституцию страны.

Кроме того, в своем выступлении на сессии АНК глава государства заявил о создании в стране учебного центра этнической медиации - в нем должны будут пройти подготовку большинство госслужащих районного уровня. Тогда же было анонсировано первое заседание Национального курултая, которое в итоге состоялось 16 июня 2022 года.

Согласно информации на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года.

Ассамблея народа Казахстана - конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.

С апреля 2021 года председателем АНК является Касым-Жомарт Токаев.

Высшим органом АНК является сессия. Все ее решения являются обязательными для рассмотрения как государственными органами, так и институтами гражданского общества.

Одной из главных особенностей Ассамблеи является представительство интересов этнических групп в высшем законодательном органе - парламенте страны.

Изначально Ассамблея избирала 9 депутатов мажилиса парламента, однако после вступления в силу изменений и дополнений в Конституцию квота АНК была перенесена из мажилиса в сенат и сокращена с 9 до 5 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014119-tokaev-sozval-ocherednuyu-sessiyu-ank/