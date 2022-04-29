Госслужащих будут учить в центрах этнической медиации, заявил Токаев

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Касым-Жомарт Токаев на XXXI съезде АНК заявил о создании в стране учебного центра этнической медиации – в нем должны будут пройти подготовку большинство госслужащих районного уровня, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент Токаев напомнил, что АНК приступила к созданию института профессиональных переговорщиков на базе медиации.

"Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня. (…) Поручаю МИОР и МОН совместно с Академией госуправления, Секретариатом Ассамблеи и другими уполномоченными органами представить системные предложения по указанному вопросу", - заявил Токаев.

Напомним, президент Казахстана в ходе своего выступления на XXXI сессии АНК подчеркнул, что недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967408-gossluzhaschih-budut-uchit-v-tsentrah-etnicheskoy-mediatsii-zayavil-tokaev/