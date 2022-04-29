Токаев предложил референдум по изменениям в Конституцию Казахстана

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

На XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о поправках, которые планируется внести в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный Совет, который в скором времени вынесет свой вердикт", - сообщил Токаев.

Он подчеркнул, что референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.

"Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который, тем не менее, ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления.

Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана", - сообщил президент.

Напомним, что 22 апреля в Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

Позже стало известно, что Конституционный совет принял к производству обращение президента по изменениям и дополнениям в Конституцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967405-eto-tret-vsey-konstitutsii-tokaev-o-popravkah-v-osnovnoy-zakon/