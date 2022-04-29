Токаев анонсировал первое заседание Национального курултая

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Президент Касым-Жомарт Токаев на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана сообщил, когда состоится первое заседание диалоговой площадки "Ұлттық құрылтай", передает корреспондент NUR.KZ.

"Уже через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки – "Ұлттық құрылтай". Курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.

Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены Ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы", - объяснил президент.

Напомним, что создать Национальный курултай в Казахстане предложил Касым-Жомарт Токаев 16 марта на совместном заседании палат парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967401-tokaev-anonsiroval-pervoe-zasedanie-natsionalnogo-kurultaya/