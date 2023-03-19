Голосование на выборах депутатов мажилиса и маслихатов завершено в Казахстане

Урны для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане завершились выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В 21:00 закрылись последние избирательные участки в оставшихся пяти регионах страны, передает NUR.KZ.

В 21:00 избирательные участки закрылись на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей.

На большей части страны избирательные участки завершили свою работу в 20:00. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Напомним, сегодня в Казахстане прошли выборы в мажилис и маслихаты.

Казахстанцы сегодня выбирали:

депутатов мажилиса по партийным спискам;

депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам;

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам;

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам;

депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам.

Центральная избирательная комиссия допустила к выборам семь политических партий, в которых 283 кандидата:

от партии "Ак жол" – 54 кандидата;

от партии Аmanat – 90 кандидатов;

от партии "Ауыл" – 25 кандидатов;

от партии "Байтак" – 18 кандидатов;

от ОСДП – 19 кандидатов;

от НПК – 52 кандидата;

от партии Respublica – 23 кандидата.

О том, как проходили выборы депутатов, можно прочесть в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013522-golosovanie-na-vyborah-deputatov-mazhilisa-i-maslihatov-zaversheno-v-kazahstane/