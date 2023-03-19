Голосование на выборах депутатов мажилиса и маслихатов завершено в Казахстане
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В Казахстане завершились выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В 21:00 закрылись последние избирательные участки в оставшихся пяти регионах страны, передает NUR.KZ.
В 21:00 избирательные участки закрылись на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областей.
На большей части страны избирательные участки завершили свою работу в 20:00. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.
Напомним, сегодня в Казахстане прошли выборы в мажилис и маслихаты.
Казахстанцы сегодня выбирали:
- депутатов мажилиса по партийным спискам;
- депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам;
- депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам;
- депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам;
- депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам.
Центральная избирательная комиссия допустила к выборам семь политических партий, в которых 283 кандидата:
- от партии "Ак жол" – 54 кандидата;
- от партии Аmanat – 90 кандидатов;
- от партии "Ауыл" – 25 кандидатов;
- от партии "Байтак" – 18 кандидатов;
- от ОСДП – 19 кандидатов;
- от НПК – 52 кандидата;
- от партии Respublica – 23 кандидата.
О том, как проходили выборы депутатов, можно прочесть в нашей онлайн-трансляции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013522-golosovanie-na-vyborah-deputatov-mazhilisa-i-maslihatov-zaversheno-v-kazahstane/