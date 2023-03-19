Регион, лидирующий по явке на выборах в мажилис и маслихаты, назвали в ЦИК
Опубликовано:
Явка на выборах депутатов в мажилис и маслихаты составила 54.09%. Активнее всего голосовали жители Кызылординской области, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.10 бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
- по области Абай – 57,02%
- по Акмолинской области – 60,01%
- по Актюбинской области – 57,45%
- по Алматинской области – 60,03%
- по Атырауской области – 50,22%
- по Западно-Казахстанской области – 59,01%
- по Жамбылской области – 65,21%
- по области Жетісу – 55,32%
- по Карагандинской области – 59,48%
- по Костанайской области – 65,10%
- по Кызылординской области – 66,46%
- по Мангистауской области – 54,08
- по Павлодарской области – 58,68%
- по Северо-Казахстанской области – 65,25%
- по Туркестанский области – 53,01%
- по области Ұлытау – 58,99%
- по Восточно-Казахстанской области – 64,15%
- по Астане – 42,91%
- по Алматы – 25,82%
- по Шымкенту – 45,46%.
Таким образом, лидером по числу проголосовавших стала Кызылординская область с 66,46%. Наихудшие результаты оказались в Алматы — 25,82%.
Отметим, что в большинстве регионов Казахстана завершились выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В оставшихся областях прием голосов закончится в 21:00 по времени Астаны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013516-v-semi-regionah-kazahstana-predvaritelno-yavka-prevysila-60-protsentov/