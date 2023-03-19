Регион, лидирующий по явке на выборах в мажилис и маслихаты, назвали в ЦИК

Урны для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Явка на выборах депутатов в мажилис и маслихаты составила 54.09%. Активнее всего голосовали жители Кызылординской области, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.10 бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай – 57,02%

по Акмолинской области – 60,01%

по Актюбинской области – 57,45%

по Алматинской области – 60,03%

по Атырауской области – 50,22%

по Западно-Казахстанской области – 59,01%

по Жамбылской области – 65,21%

по области Жетісу – 55,32%

по Карагандинской области – 59,48%

по Костанайской области – 65,10%

по Кызылординской области – 66,46%

по Мангистауской области – 54,08

по Павлодарской области – 58,68%

по Северо-Казахстанской области – 65,25%

по Туркестанский области – 53,01%

по области Ұлытау – 58,99%

по Восточно-Казахстанской области – 64,15%

по Астане – 42,91%

по Алматы – 25,82%

по Шымкенту – 45,46%.

Таким образом, лидером по числу проголосовавших стала Кызылординская область с 66,46%. Наихудшие результаты оказались в Алматы — 25,82%.

Отметим, что в большинстве регионов Казахстана завершились выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В оставшихся областях прием голосов закончится в 21:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013516-v-semi-regionah-kazahstana-predvaritelno-yavka-prevysila-60-protsentov/