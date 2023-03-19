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Регион, лидирующий по явке на выборах в мажилис и маслихаты, назвали в ЦИК

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Урна для бюллетеней
Урны для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Явка на выборах депутатов в мажилис и маслихаты составила 54.09%. Активнее всего голосовали жители Кызылординской области, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.10 бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

  • по области Абай – 57,02%
  • по Акмолинской области – 60,01%
  • по Актюбинской области – 57,45%
  • по Алматинской области – 60,03%
  • по Атырауской области – 50,22%
  • по Западно-Казахстанской области – 59,01%
  • по Жамбылской области – 65,21%
  • по области Жетісу – 55,32%
  • по Карагандинской области – 59,48%
  • по Костанайской области – 65,10%
  • по Кызылординской области – 66,46%
  • по Мангистауской области – 54,08
  • по Павлодарской области – 58,68%
  • по Северо-Казахстанской области – 65,25%
  • по Туркестанский области – 53,01%
  • по области Ұлытау – 58,99%
  • по Восточно-Казахстанской области – 64,15%
  • по Астане – 42,91%
  • по Алматы – 25,82%
  • по Шымкенту – 45,46%.

Таким образом, лидером по числу проголосовавших стала Кызылординская область с 66,46%. Наихудшие результаты оказались в Алматы — 25,82%.

Отметим, что в большинстве регионов Казахстана завершились выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В оставшихся областях прием голосов закончится в 21:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013516-v-semi-regionah-kazahstana-predvaritelno-yavka-prevysila-60-protsentov/

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