Даниал Ахметов доложил Токаеву о развитии ВКО

Касым-Жомарт Токаев и Даниал Ахметов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президенту был представлен отчет об основных показателях социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области за 2022 год и планах на предстоящий период.

Как сообщил Даниал Ахметов, по итогам прошлого года произведено промышленной продукции на 2194,2 млрд тенге. Сумма инвестиций в основной капитал – 545,4 млрд тенге. В 2022 году в области введено в эксплуатацию 318,1 тысячи кв. метров жилья.

Президента проинформировали, что регион предложил для реализации в Единую карту индустриализации на 2022-2028 годы 12 проектов общей стоимостью 376 млрд тенге. Среди них строительство горно-обогатительной фабрики в Уланском районе и модернизация производства горно-обогатительного комплекса "Алтай" в районе Алтай.

По словам руководителя региона, особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. Увеличены посевные площади масличных культур, объем производства подсолнечного масла вырос в 1,8 раза. В Глубоковском районе запущен маслоэкстракционный завод мощностью 300 тысяч тонн в год.

Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о развитии предпринимательства в области. В прошлом году количество действующих субъектов предпринимательства увеличилось на 12,5 % и составило 61,5 тысячи. В этом году в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства 1800 субъектов малого и среднего бизнеса получат финансовую поддержку.

Отдельным блоком президенту было доложено о ходе строительства объектов здравоохранения и образования. В настоящее время ведется строительство гематологического центра в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере.

В рамках проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Уланском районе планируется строительство поликлиники, рассчитанной на прием 140 пациентов в смену и 20 объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах. В текущем году в рамках нацпроекта "Комфортная школа" предусмотрена сдача в эксплуатацию 11 школ.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, касающихся модернизации коммунальной инфраструктуры крупных населенных пунктов и повышение качества жизни жителей региона.

Отметим, что за последний год на ТЭЦ Риддера произошло несколько аварий.

В октябре 2022 года здесь случилась остановка котлов, как отмечал тогда глава региона, это произошло из-за некачественного мазута.

А в начале этого года здесь случилась еще одна авария - была затоплена багерная насосная станция.

Также в январе на ТЭЦ в Риддере произошел пожар. Сообщалось, ЧП случилось в цехе топливоподачи. Ликвидировать возгорание удалось лишь через несколько часов.

После пожара аким ВКО Даниал Ахметов обвинил собственников теплоэлектроцентрали в халатности. Отмечалось, что ТЭЦ в Риддере - это важный стратегический объект местного значения. Предприятие вырабатывает электрическую и тепловую энергию для обеспечения нужд города.

В конце января после череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник. Эту информацию подтвердил аким области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012720-tokaev-dal-porucheniya-glave-vko-po-modernizatsii-kommunalnoy-infrastruktury/