Подробности пожара на ТЭЦ в Риддере озвучили в МЧС

ТЭЦ в Риддере. Иллюстративное фото: tets.kz

Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов озвучил подробности пожара на ТЭЦ в Риддере. Ранее видео с места происшествия появилось в социальных сетях, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Руслана Иманкулова, сегодня в подразделение ДЧС Восточно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что, ориентировочно, в 7 часов утра произошло загорание на риддерской ТЭЦ.

"По уточненным данным, в галерее произошло загорание транспортерной ленты для подачи угольной пыли на площади 280 кв.м. В 8.40 загорание локализовано и в 09.15 - ликвидировано.

Пострадавших нет, технологический процесс не приостанавливался. Котлоагрегаты работают на мазуте. Участвовали в ликвидации 29 человек личного состава и 8 единиц техники ДЧС Восточно-Казахстанской области", - сообщил официальный представитель МЧС.

Напомним, ранее стало известно о пожаре на ТЭЦ в Риддере. Руководство станции пояснило, что возгорание уже потушено, однако ЧП может повлиять на температуру в теплосети.

По информации официального сайта АО "Риддер ТЭЦ", предприятие является важным стратегическим объектом местного значения.

Тепловая электростанция была запущена в 1956 году, на тот момент она носила название Лениногорской. Выработанная станцией электрическая и тепловая энергия идет на покрытие нужд Риддера.

За последние несколько месяцев на городской ТЭЦ произошли ряд ЧП. Например, в октябре 2022 года здесь случилась остановка котлов. Тогда глава Минэнерго Болат Акчулаков заявил, что ситуация на ТЭЦ сложная.

В начале текущего года тут затопило багерную насосную станцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2005931-podrobnosti-pozhara-na-tets-v-riddere-ozvuchili-v-mchs/