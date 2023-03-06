Ашимбаев доложил Токаеву о работе по реформированию судебной системы Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Маулен Ашимбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о законотворческой деятельности сената. С момента начала исполнения сенатом функций парламента по принятию законов был одобрен и принят 21 закон, в том числе по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-коммунального хозяйства, цифровых активов, а также поправок в Налоговый кодекс.

Маулен Ашимбаев сообщил, что в настоящее время сенат рассматривает важные законопроекты, подготовленные по поручению главы государства. В частности, в предстоящий период планируется рассмотреть уточнение республиканского бюджета на 2023 год, Социальный кодекс, проекты законов по вопросам административной реформы, прав человека и предупреждения пыток, а также государственной службы.

Главе государства была представлена информация о работе, проводимой палатой по реформированию судебной системы и совершенствованию процессуального законодательства. В рамках исполнения поручения президента страны в сенате создана рабочая группа, которая провела более 60 заседаний и собрала порядка 350 предложений. Результатом этой работы стала разработка двух законопроектов.

Президент также был ознакомлен с деятельностью, направленной на усиление региональной повестки в работе сената и продвижением идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Главой государства была отмечена необходимость продолжения законодательной деятельности, направленной на дальнейшую поддержку реформ по комплексному социально-экономическому развитию страны.

Напомним, что в январе 2023 года прошли выбор в сенат парламента Казахстана. По их итогам в верхнюю палату парламента были избраны 20 депутатов.

Позже в сенате состоялось заседание, на котором президент страны выдвинул кандидата на пост председателя палаты: была предложена кандидатура Ашимбаева.

Депутаты сената единогласно поддержали кандидатуру Маулена Ашимбаева, выдвинутую президентом на пост главы сената.

Добавим, что по информации с официального сайта сената, Ашимбаев занимал кресло спикера с мая 2020 года. Его полномочия временно прекратились указом президента от 24 января 2023 года – позже в этот же день Токаев подписал указы о назначении новых сенаторов, в числе которых был Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011908-ashimbaev-dolozhil-tokaevu-o-rabote-po-reformirovaniyu-sudebnoy-sistemy-kazahstana/