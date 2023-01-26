Токаев предложил кандидатуру Ашимбаева на пост председателя сената

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената парламента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании сената (верхняя палата парламента) предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на должность председателя палаты. Текст выступления президента приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Как вы знаете, моим указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева.

На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю, его достойным занять должность спикера сената.

Пусть работа сената будет успешной! Желаю всем благополучия!" - сказал президент.

Маулен Ашимбаев, согласно информации на сайте сената, окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби и Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Экономист - преподаватель политэкономии, магистр международных отношений. Кандидат политических наук.

С 1993 по 1994 год работал в системе Министерства печати и массовой информации.

С мая 1994 года по март 1995 года – помощник депутата Верховного совета Республики Казахстан.

С июня по ноябрь 1995 года – консультант аппарата Совета безопасности Республики Казахстан.

С ноября 1995 года по апрель 1999 года – старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований администрации президента РК.

С апреля 1999 года по май 2000 года – заведующий аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан.

С мая 2000 года по февраль 2002 года — заведующий аналитическим центром Совета безопасности РК – директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

С февраля 2002 года по май 2005 года – директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

С мая 2005 года по апрель 2006 года – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

С апреля 2006 года по октябрь 2011 года – заместитель руководителя администрации президента РК.

С января 2012 года по февраль 2018 года – депутат мажилиса парламента Республики Казахстан пятого, шестого созывов, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С февраля 2018 года по июнь 2019 года – первый заместитель председателя партии Nur Otan.

С июля по декабрь 2019 года – помощник президента РК

C декабря 2019 года по май 2020 года — первый заместитель руководителя администрации президента РК.

В мае 2020 года указом президента Республики Казахстан назначен депутатом сената парламента, избран председателем сената парламента Республики Казахстан шестого созыва.

Напомним, 14 января в стране прошли выборы в сенат. По их итогам в верхнюю палату парламента были избраны 20 депутатов.

24 января президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия ряда депутатов сената, в том числе председателя палаты Маулена Ашимбаева. В этот же день глава государства подписал указы о назначении новых сенаторов, в числе которых Маулен Ашимбаев и Жакип Асанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006817-tokaev-naznachil-maulena-ashimbaeva-predsedatelem-senata-parlamenta/