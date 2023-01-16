Список избранных сенаторов огласили в ЦИК Казахстана

Сенат. Фото: parlam.kz

На брифинге в ЦИК огласили список сенаторов Казахстана после прошедших 14 января выборов – сенаторами стали 20 человек, передает корреспондент NUR.KZ.

В ЦИК сообщили, что в бюллетени было включено 50 кандидатов в сенат – выбирали из 3 167 депутатов маслихата.

Избранными депутатами сената от разных областей Казахстана стали:

от области Абай – Кайрат Тастекеев 1967 г. р.;

от Акмолинской области – Талгат Жунусов 1963 г. р.;

от актюбинской области – Амангельды Нугманов 1967 г. р.;

от Алматинской области – Жанболат Жоргенбаев 1960 г. р.;

от Атыраучкой области – Алибек Наутиев 1963 г. р.;

от Западно-Казахстанской области – Арман Утегулов 1964 г. р.;

от Жамбылской области – Сакен Арубаев 1976 г. р.;

от области Жетысу – Амангельды Толамисов 1977 г. р.;

от Карагандинской области – Серик Утешов 1963 г. р.;

от Костанайской области – Гауез Нурмухамбетов 1968 г. р.;

от Кызылординской области – Руслан Рустемов 1968 г. р.;

от Мангистауской области – Бекбол Орынбасаров 1971 г. р.;

от Павлодарской области – Ернур Айткенов 1965 г. р.;

от Север-Казахстанской области – Гульмира Каримова 1977 г. р.;

от Туркестанской области – Мурат Кадырбек 1980 г. р.;

от области Улытау – Советбек Мендибаев 1965 г. р.;

от Восточно-Казахстанской области – Шакарим Бектугуров 1961 г. р.;

от Астаны – Бибигүл Жексенбай 1971 г. р.;

от Алматы – Жанна Асанова 1975 г. р.;

от Шымкента – Нурлан Бекназаров 1964 г. р.

Среди 20 избранных депутатов 3 женщины и 17 мужчин, средний возраст составил 53,8 года.

Также 14 января вместо выбывшего депутата сената от Астаны был избран новый депутат – им стал Андрей Лукин 1961 года рождения. Среди избранных депутатов также есть 4 действующих депутата сената.

Напомним, 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей речи на инаугурации анонсировал выборы сенаторов парламента. Позже была назначена дата - 14 января 2023 года.

В субботу были оглашены предварительные результаты, окончательные же итоги планировали подвести до 20 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005489-spisok-izbrannyh-senatorov-oglasili-v-tsik-kazahstana/