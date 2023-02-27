МИД обратился к казахстанцам в Турции из-за выборов

Турция. Иллюстративное фото: pixabay.com

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов мажилиса и маслихатов. Официальный представитель МИД на брифинге рассказал, как этот процесс будет проходить в Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что нет точных данных о том, сколько казахстанцев сейчас находятся на территории Турции, так как после землетрясений многие могли выехать из страны.

"Основные аэропорты и авиакомпании Турции и Казахстана работают, они могли улететь в любую страну. Поэтому статистики, сколько граждан Казахстана находится в Турции, у нас нет", – заявил он.

В связи с этим представитель МИД еще раз призвал казахстанцев, находящихся в Турции, встать на консульский учет.

"Если завтра их имен не будет в списках (избирателей – прим. ред.), у них не будет возможности проголосовать. Так как эти участки находятся за рубежом, мы отправляем туда ограниченное количество бюллетеней. Мы не можем отправлять их тысячами.

Во время прошлых выборов так и было – приходили туристы, которые заранее не заявлялись, и начали возмущаться, что им не дают проголосовать", – резюмировал Смадияров.

Выборы в мажилис и маслихаты

Выборы в мажилис и маслихаты в Казахстане состоятся в один день - 19 марта.

В середине февраля ЦИК зарегистрировал партийные списки всех партий, которые участвуют в предстоящих выборах. Так, в выборах в мажилис примут участие:

партия Amanat;

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Общенациональная социал-демократическая партия;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

партия Respublica.

Согласно Конституционному закону "О выборах в РК", депутаты мажилиса парламента избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам.

Депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы избираются по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого территориального избирательного округа избирается половина депутатов, а также по одномандатным территориальным избирательным округам – другая половина.

Депутаты маслихатов районов и городов областного значения избираются по одномандатным территориальным избирательным округам.

Всего в предстоящую кампанию избранию подлежат 3145 депутатов в 223 маслихата.

Сегодня стало известно, что проголосовать на предстоящих выборах смогут порядка 12 млн казахстанцев. Все избиратели получат бюллетени пяти цветов - голубые, зеленые, пурпурные, оранжевые и серые.

В ЦИК сообщали, что в середине марта кандидаты в депутаты мажилиса проведут теледебаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011037-mid-obratilsya-k-kazahstantsam-v-turtsii-iz-za-vyborov/