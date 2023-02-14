Токаев встретился с будущими спасателями в Акмолинской области (фото)

Касым-Жомарт Токаев в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент посетил Академию гражданской защиты – единственный в стране вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций. В стенах учебного заведения Касым-Жомарт Токаев провел встречу с офицерами и курсантами.

Говоря о роли Академии, глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия граждан – священный долг и важнейший приоритет.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

"Огромное доверие и высокая ответственность возлагаются, в первую очередь, на спасателей-профессионалов. Служба гражданской защиты – очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение.

Академия – единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено 6 тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны.

В народе не зря говорят: "Беда всегда приходит нежданно". Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На днях по поручению президента в братскую Турцию, пострадавшую от разрушительного землетрясения, была направлена группа казахстанских спасателей и медиков.

Напомним, что первый эшелон казахстанских спасателей, прибывших в Турцию 7 февраля, был закреплен на работах в городе Газиантепе. 8 февраля в Турцию прибыла вторая группа спасателей из РК.

12 февраля стало известно о том, что казахстанские спасатели вызволили из-под завалов в Турции семь человек.

"Среди них есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам", – заявил глава государства.

Курсанты и офицеры Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Фото: Акорда

Как сказал президент, у спасателей сложная и опасная профессия, поэтому в этой сфере работают поистине смелые и отважные люди.

"Спасателям во время службы нередко приходится проявлять подлинный героизм. Во имя жизни других людей порой они жертвуют собственной жизнью. Один из них – выпускник вашей Академии Аскар Забикулин. Имена героев останутся в памяти народа. Мы никогда не предадим забвению их подвиги", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Так, напомним, что 16 ноября в Астане загорелась квартира по проспекту Бауыржана Момышулы. Во время ЧП пострадали двое пожарных, их с ожогами доставили в больницу. Позже стало известно, что один из спасателей, Аскар Забикулин, который получил ожоги более чем 80 процентов тела, скончался. Благодаря действиям пожарных удалось спасти троих человек.

Позже именем Аскара Забикулина было поручено назвать одну из улиц в Астане.

Глава государства подчеркнул, что система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. По его мнению, в этом вопросе очень важно перенимать передовой мировой опыт и внедрять современные технологии. Особое внимание следует уделить качественной подготовке спасателей, в которой ключевую роль играют командиры и преподаватели.

Касым-Жомарт Токаев в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии. В частности, запланировано строительство общежития и учебного корпуса. Он также отметил, что государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что выпускники Академии будут преданно служить на благо народа Казахстана и пожелал им дальнейших успехов.

По поручению президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.

Академия, ежегодно выпускающая более 150 офицеров, в 2021 году была аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. В рамках межправительственных соглашений предусмотрено выделение квот для обучения в вузе граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Касым-Жомарт Токаев в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Фото: Акорда

Президенту продемонстрировали аварийно-спасательное и учебное оборудование. В Академии разработаны тренажеры-симуляторы, позволяющие курсантам в аудиторных условиях получать и совершенствовать практические навыки. Это оборудование позволяет с помощью 3D-моделирования определять состояние пожарной безопасности объектов.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность оснащения материально-технической базы учебного заведения новейшим современным оборудованием.

Касым-Жомарт Токаев в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2009330-tokaev-vstretilsya-s-buduschimi-spasatelyami-v-akmolinskoy-oblasti-foto/