"Критикуя, они помогают": экс-глава Верховного суда Асанов высказался о Михаиле Козачкове

Михаил Козачков. Фото: facebook.com/mikhail.kozachkov

Экс-глава Верховного суда Жакип Асанов, ныне занимающий пост вице-спикера сената, в кулуарах палаты высказался о журналисте Михаиле Козачкове, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ в разговоре с Жакипом Асановым отметили, что Михаил Козачков писал критикующие материалы, в том числе и о нем. Журналисты поинтересовались, не считает ли Асанов, что Козачкова преследуют из-за его профессиональной деятельности.

"Я абсолютно не в курсе, это произошло после моего увольнения. Более того, Верховный суд не является органом уголовного преследования. Для меня это было новостью" - ответил он.

А на уточняющий вопрос журналистов, не обижен ли он на Козачкова из-за его материалов и не пытался ли он его припугнуть, Асанов заверил, что никогда этого не делал.

"Нет. Ни разу. Я даже наградил его один раз и пригласил в прошлом году, когда мы день журналиста отмечали. Пригласил очень многих, в том числе и тех, кто критикует. Они ведь помогают. Критикуя, они помогают.

Ведь судебная система специфична тем, что председатель не имеет права не то, что повысить голос, а даже пальцем пригрозить судье, позвонить и сказать: "реши так". А журналисты ведь помогают", - резюмировал он.

Напомним, казахстанский журналист Михаил Козачков был задержан в декабре прошлого года в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в рейдерском захвате имущества отдельных предпринимателей на территории Алматы и Алматинской области.

Позже в Генпрокуратуре опубликовали заявление относительно его задержания. В Агентстве РК по финмониторингу сообщили, как проходил обыск в квартире Козачкова, и рассказали о других следственных действиях.

Вскоре стало известно, что журналиста арестовали на два месяца. Несмотря на частные жалобы адвокатов, его оставили под стражей до 18 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006945-kritikuya-oni-pomogayut-eks-glava-verhovnogo-suda-asanov-vyskazalsya-o-mihaile-kozachkove/