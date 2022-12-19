Еще одну политическую партию зарегистрировали в Казахстане

Голосование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Министерства юстиции Республики Казахстан Канат Мусин в кулуарах парламента рассказал о ходе регистрации новых партий в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин сообщил о регистрации двух партий.

"На сегодня зарегистрированы партии "Байтак" и Respublika. Две партии. Это полноценно зарегистрированные партии, которые обладают всеми правами", - отметил он.

С другими партиями, заявил глава Минюста, работа продолжается.

"Они еще не прошли первый этап. Причины прежние – документы не соответствуют законодательству", - резюмировал Канат Мусин.

Напомним, в конце ноября в Казахстане зарегистрировали первую "зеленую" партию "Байтак".

"Впервые в истории Казахстана появилась "зеленая" партия, и впервые за последние 20 лет официально зарегистрировали новую партию – "Байтак", – сообщил президент Республиканского общественного объединения "Экологический альянс "Байтақ-Болашақ" Азаматхан Амиртай.

В сентябре глава Минюста Канат Мусин сообщил, сколько политических партий сможет принять участие в будущих парламентских выборах в 2023 году.

До этого президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу страны заявил о решении провести выборы депутатов мажилиса и маслихатов в будущем году.

Согласно ч. 1 ст. 1 закона "О политических партиях", политической партией признается добровольное объединение граждан Республики Казахстан, выражающее политическую волю граждан, различных социальных групп, в целях представления их интересов в представительных и исполнительных органах государственной власти, местного самоуправления и участия в их формировании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002045-esche-odnu-novuyu-politicheskuyu-partiyu-zaregistrirovali-v-kazahstane/