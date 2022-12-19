"Искажение информации": Минюст опроверг информацию о регистрации партии Respublica

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Министерстве юстиции Республики Казахстан объяснили слова министра Каната Мусина о регистрации политической партии Respublica, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что организационному комитету партии Respublica 24 ноября 2022 года было выдано подтверждение о поступлении уведомления о намерении создания политической партии.

"3 декабря 2022 года организационным комитетом по созданию политической партии Respublica проведен учредительный съезд партии. В настоящее время Министерство юстиции ожидает поступления документов оргкомитета для регистрации политической партии.

Министерство юстиции сожалеет о невольном искажении информации и приносит извинения за недостаточную проработку пресс-релиза, озвученного в кулуарах парламента. Меры к недопущению таких фактов приняты", — отметили в Минюсте.

Напомним, сегодня, 19 декабря, глава Министерства юстиции Республики Казахстан Канат Мусин в кулуарах парламента сообщил о регистрации партии Respublica.

Ранее в ноябре в Казахстане была зарегистрирована первая "зеленая" партия "Байтак".

"Впервые в истории Казахстана появилась "зеленая" партия, и впервые за последние 20 лет официально зарегистрировали новую партию – "Байтак", – сообщил президент Республиканского общественного объединения "Экологический альянс "Байтақ-Болашақ" Азаматхан Амиртай.

В сентябре президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу страны заявил о решении провести выборы депутатов мажилиса и маслихатов в будущем году.

После чего министр юстиции Канат Мусин сообщил, сколько политических партий сможет принять участие в будущих парламентских выборах в 2023 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002085-iskazhenie-informatsii-minyust-oproverg-informatsiyu-o-registratsii-partii-respublica/