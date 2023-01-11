Депутат Арман Кожахметов высказался о сроках постановки на утрату закона о Елбасы

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутат Арман Кожахметов в кулуарах мажилиса рассказал, каким образом будет ставиться на утрату закон "О Первом Президенте РК – Елбасы", передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Кожахметов сообщил, что в декабре в адрес мажилиса парламента поступил инициативный законопроект и по нему был направлен депутатский запрос о разъяснении в Конституционный суд.

"Сегодня такое пояснение уже вышло в печати", - заявил мажилисмен.

В целом, по его словам, соответствующие поправки будут рассматриваться на совместном заседании палат парламента.

"Возможно, это будет эта неделя, возможно, следующая неделя. Есть процедурные вопросы, которые необходимо решить. Законопроект будет приниматься в двух чтениях. Решение будет приниматься депутатами и мажилиса, и сената", - заявил он.

При этом, Арман Кожахметов напомнил, что этот закон принимался в 2000 году.

Напомним, в июне после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В ноябре мажилисмен Саиров сообщал, что парламент ведет работу по приведению всех законов в соответствие с обновленной Конституцией Казахстана. Тогда же он отмечал, что до конца года будет поставлен вопрос об утрате юридической силы закона "О Первом Президенте РК – Елбасы".

В декабре прошлого года день Первого Президента приравняли к профессиональным праздникам в Казахстане, лишив статуса государственного.

Сегодня мы также писали, что Конституционный суд Казахстана вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004968-deputat-arman-kozhahmetov-vyskazalsya-o-srokah-postanovki-na-utratu-zakona-o-elbasy/