Закон "О Елбасы" поставят на утрату до конца года

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутат мажилиса парламента РК Ерлан Саиров сообщил о возможности принятия до конца года постановки на утрату закона "О Первом Президенте РК – Елбасы", передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Саиров сообщил корреспонденту NUR.KZ о том, что идет работа по приведению всех законов в соответствие с Конституцией Казахстана.

"Как мы знаем, в Основном законе Республики Казахстан в процессе референдума были изъяты все упоминания о заслугах Елбасы. Сейчас в профильном комитете идет соответствующая нормотворческая работа. До конца года вопрос об утрате юридической силы закона "О первом президенте РК – Елбасы" будет поставлен на голосование на пленарном заседании мажилиса парламента", – заявил он.

По его словам, идет согласование документа во всех комитетах мажилиса, но головным является Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе.

Напомним, что 5 июня после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса Первого Президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996421-zakon-o-elbasy-postavyat-na-utratu-do-kontsa-goda/