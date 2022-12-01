День Первого Президента приравняли к профпраздникам в Казахстане

Первый президент РК Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

День Первого Президента РК включили в перечень праздничных дат. Такое решение закрепляется постановлением правительства от 28 ноября этого года, его текст приводится в "Эталонном контрольном банке НПА РК".

"Правительство постановляет внести в постановление правительства РК от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 44-1 следующего содержания: "44-1. День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря", - говорится в документе.

Второй пункт документа гласит, что постановление вводится в действие со дня его подписания – 28 ноября 2022 года.

Отметим, что теперь 1 декабря – праздничная дата наравне с профессиональными праздниками. Однако государственным праздником и, соответственно, выходным днем дата больше не является.

О том, что День Первого Президента могут лишить статуса госпраздника в Казахстане, стало известно еще в сентябре. В конце того же месяца Токаев подписал закон, которым День Первого Президента исключается из списка госпраздников.

В перечень праздничных дат, коим сейчас является День Первого Президента, входят также такие праздники, как День полиции, День медицинского работника, День металлурга и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999779-den-pervogo-prezidenta-priravnyali-k-profprazdnikam-v-kazahstane/