"Заморозка" пенсионного возраста для женщин в Казахстане: парламент принял закон

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты сената на пленарном заседании палаты в двух чтениях поддержали поправки в закон по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения" представил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

Законопроект направлен на совершенствование сферы государственной молодежной политики, формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений, обеспечение занятости, создание необходимых возможностей для развития молодежи.

Документом предлагается законодательное закрепление понятий:

индекс развития молодежи; временно неустроенная молодежь (молодежь категории NEET); специалист по работе с молодежью; молодежные трудовые отряды.

В рамках законопроекта внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет, что окажет влияние на повышение социальной активности молодежи.

Кроме того, в рамках законопроекта по социальному блоку внесены следующие поправки:

увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет; последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, размера максимальной базовой пенсии - до 120%; установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года; увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного месячного расчетного показателя до 55-кратного.

Пенсионный возраст в Казахстане

Согласно информации на сайте электронного правительства РК, в 2021 году пенсионный возраст для мужчин составлял 63 года, для женщин – 60 лет.

В соответствии со статьей 11 закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" пенсионный возраст для женщин ежегодно повышался на 6 месяцев. Так должно было происходить в течение 10 лет, до 2027 года.

Согласно закону, с января 2022 года женщины должны были выходить на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, с января 2023 - в 61 год, с января 2024 - в 61 год и 6 месяцев, и так до января 2027 года, когда пенсионный возраст для женщин достиг бы отметки 63 года.

Однако в сентябре этого года президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу поручил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 61 года и "заморозить" его дальнейшее повышение на 5 лет - до 2028 года.

При этом некоторые казахстанцы могут выйти на пенсию раньше положенного срока.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000670-zamorozka-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin-v-kazahstane-parlament-prinyal-zakon/