Смаилов – министрам: Кто не уверен в своих силах, может подавать прошение об отставке

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на открытии заседания правительства ответил на недавнюю критику президента. Слова Смаилова опубликовал официальный Telegram-канал правительства.

По словам главы кабмина, сейчас начата активная реализация предвыборной программы президента.

"Общество ждет от нас реальных преобразований. Все силы правительства будут направлены на построение новой государственной политики, основанной на трех взаимосвязанных принципах: Справедливое государство – Справедливая экономика – Справедливое общество", — заявил премьер-министр.

По его словам, для достижения этой цели будет задействован весь потенциал правительства.

"Глава государства ждет от нас четкого ответа на вопрос: можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Я как премьер-министр хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные президентом задачи были решены.

От каждого члена правительства ждут эффективной работы, чтобы результат почувствовал каждый казахстанец.

Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели", — заявил Смаилов.

По его словам, уже создан республиканский штаб по реализации предвыборной программы главы государства. В его состав включены все первые руководители государственных центральных и местных исполнительных органов.

Каждый шаг плана действий по реализации предвыборной программы, по словам Смаилова, будет находиться под постоянным контролем.

"Первые руководители несут персональную ответственность за исполнение своих пунктов данного плана. На расширенном заседании правительства глава государства высказал жесткую критику по ряду направлений. Каждый министр должен представить свои подходы по исполнению поручений президента и пунктов плана действий", — заключил глава правительства.

Напомним, на расширенном заседании правительства во вторник Токаев выразил недовольство работой кабмина. Глава государства раскритиковал формальный подход к исполнению его поручений, указал на слабую работу кабмина по легализации иностранных авто, а также высказался о рекордных темпах инфляции.

Токаев заявил, что некоторые граждане страны прямо говорят, что власти не слышат народ и саботируют политику президента.

Кроме того, глава государства попросил Смаилова честно ответить, можно ли войти в новый год с действующим составом правительства.

Между тем эксперты уже высказали свои мнения, почему президент не распустил правительство, несмотря на недовольство его работой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001479-smailov-ministram-kto-ne-uveren-v-svoih-silah-mozhet-podavat-proshenie-ob-otstavke/