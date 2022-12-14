Почему Токаев не распустил правительство, объяснили эксперты

Правительство Казахстана. Иллюстративное фото: primeminister.kz

На расширенном заседании правительства во вторник Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство работой кабмина, однако пока кадровых перестановок в правительстве не было. Эксперты объяснили почему, передает сайт телеканала КТК.

Как считают эксперты, кадровые перестановки будут, но точечные. Пока главные претензии к действующему составу кабмина, как со стороны главы государства, так и общества – это замедленная реакция в критических ситуациях или вовсе ее отсутствие.

"Кризисная ситуация в Экибастузе, до этого - кризисная ситуация с ростом цен, другие резонансные ситуации, проблемы… они демонстрируют, что правительство недостаточно эффективно реагирует на них, и, что самое главное, они не проявляют достаточную активность.

В принципе, у правительства есть карт-бланш на решение социально-экономической повестки", — поделился своим мнением эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков.

По мнению экспертов, одна из причин не избавляться от всего кабмина разом – предстоящие выборы в парламент, после которых он и без того будет распущен автоматически. Сейчас же у членов правительства еще есть время реабилитироваться.

Отметим, выборы в сенат парламента Казахстана пройдут 14 января.

"Переназначение министров будет зависеть еще от того, какие партии выиграют и придут в парламентское большинство. Потому что изначально президент ставит вопрос о том, что политические реформы делаются для того, чтобы обновить госаппарат.

А обновление госаппарата означает, что придут новые политические силы. Соответственно, те или иные граждане или политические лидеры, которые представляют разные политические взгляды, они смогут прийти уже и в профильные министерства", — считает член Национального курултая Казбек Майгельдинов.

Источник: КТК

Напомним, во вторник Токаев провел расширенное заседание правительства, на котором выразил недовольство работой кабмина по легализации иностранных авто, высказался о рекордно высоких темпах инфляции, а также раскритиковал формальный подход госорганов к исполнению его поручений.

Кроме того, Токаев обратился к главе кабмина Смаилову и попросил его честно ответить, сможет ли кабмин реализовать предвыборную программу президента и можно ли с таким составом правительства войти в новый год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001465-pochemu-tokaev-ne-raspustil-pravitelstvo-obyasnili-eksperty/