Токаев: Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в столице проходит расширенное заседание правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева. Выступая на открытии заседания, Токаев высказался об инфляции в стране, передает Telegram-канал пресс-службы президента.

"Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов.

За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения", - сказал Токаев.

Напомним, по итогам ноября инфляция в стране достигла почти 20%. Ожидания казахстанцев от экономической ситуации на фоне инфляции заметно ухудшились. Согласно результатам опроса Нацбанка, казахстанцы считают, что в ближайшие месяцы цены начнут расти еще быстрее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001111-tokaev-inflyatsiya-dostigla-istoricheskih-maksimumov-za-poslednie-14-let/