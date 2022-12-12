"Затягиваются и переносятся": Токаев недоволен тем, как госорганы исполняют его поручения
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На расширенном заседании кабмина Касым-Жомарт Токаев заявил о формальном подходе со стороны госорганов к исполнению его поручений. Слова президента опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.
Президент указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины.
"В работе государственного аппарата сохраняется формальный подход к исполнению моих поручений. По различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки исполнения.
С начала года Администрацией президента в адрес государственных органов и должностных лиц направлено более 400 замечаний по качеству исполнения поручений. При этом контроль со стороны правительства как основного координатора исполнения поручений осуществлялся не на должном уровне.
Контрольная деятельность Канцелярии премьер-министра как органа, обеспечивающего деятельность правительства, в основном ограничивалась пересылкой и дублированием готовых отчетов государственных органов. Отсутствует должный анализ и оценка качества исполнения поручений", - заявил глава государства.
Напомним, сегодня Токаев также выразил недовольство работой кабмина по информированию казахстанцев о легализации авто с иностранным учетом, а также раскритиковал акимов, из-за которых Казахстан теряет инвесторов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001147-zatyagivayutsya-i-perenosyatsya-tokaev-nedovolen-tem-kak-gosorgany-ispolnyayut-ego-porucheniya/