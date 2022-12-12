Токаев - Смаилову: Можно ли вступить в новый год с этим составом правительства?

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства задал вопрос премьер-министру Алихану Смаилову – он попросил его честно ответить, сможет ли кабмин реализовать предвыборную программу президента, и можно ли с таким составом правительства войти в новый год, его слова приводит Telegram-канал пресс-службы президента.

Токаев заявил о недовольстве казахстанцев работой правительства и акимов. Тем временем качество жизни в стране ухудшается.

"Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому что такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что основная задача правительства - заниматься решением экономических проблем Казахстана.

"Основная задача правительства – заниматься решением экономических проблем страны. Это прямая ответственность членов правительства, акимов, руководителей национальных компаний. Поэтому хочу получить искренний ответ от премьер-министра Алихана Асхановича Смаилова.

Можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Сможет ли правительство реализовать предвыборную программу президента? Сможет ли правительство противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам? Считаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций главы государства с премьер-министром и депутатами парламента.

Перед нами стоят очень сложные задачи. Эти задачи касаются граждан всей страны. Поэтому мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе.

В первой половине следующего года в стране пройдут парламентские выборы. В соответствии с предложенной мной программой политических реформ законодательная власть и местные представительные органы претерпят качественные изменения.

Правительство также не должно оставаться вне процесса реформирования. Эта работа должна проводиться одновременно, в одном темпе. Поэтому я считаю, что все члены правительства должны задуматься над этим вопросом.

Желаю успехов в проводимой работе на благо нашего народа", - сказал президент.

Напомним, на сегодняшнем расширенном заседании правительства глава государства отметил, что 2023 год может быть более сложным и трудным для страны.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести новую административную реформу в Казахстане, а также заявил, что некоторые граждане страны прямо говорят, что власти не слышат народ и саботируют политику президента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001161-mozhno-li-s-takim-sostavom-pravitelstva-voyti-v-novyy-god-tokaev-obratilsya-k-smailovu-s-voprosom/