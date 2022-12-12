Токаев выразил недовольство работой кабмина по легализации иностранных авто

Автомобили. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства раскритиковал работу кабмина по информированию населения о легализации иностранных авто. Слова главы государства опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.

"Еще одна актуальная проблема. Мы приняли решение по легализации иностранного автотранспорта. Однако правительством не организована надлежащая информационная работа. Из-за этого в обществе периодически возникают вопросы о том, как и в отношении какого транспорта будет проводиться эта акция. Также непонятно, какие транспортные средства могут быть легализованы.

Подобная важная информация должна быть доступна гражданам. Они должны получать ее из надежных источников. Правительству следует на системной основе и в доступной для людей форме разъяснять суть и алгоритм легализации, чтобы исключить кривотолки сейчас и недопонимание в дальнейшем", - заявил Токаев.

Напомним, о необходимости легализации автомобилей с иностранным учетом президент говорил в своем сентябрьском послании.

Сегодня МВД ответило на самые частые вопросы казахстанцев о легализации иностранных автомобилей. Ознакомиться с ответами можно здесь.

Будьте в курсе событий с Чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001134-tokaev-vyrazil-nedovolstvo-rabotoy-kabmina-po-legalizatsii-inostrannyh-avto/