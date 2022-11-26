Токаев назначил дату выборов в сенат Казахстана

Иллюстративное фото: Сенат парламента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", передает Акорда.

"В соответствии с подпунктом 2) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, статьей 69 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» в связи с истечением в 2023 году конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования", - говорится в документе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999058-tokaev-naznachil-datu-vyborov-v-senat-parlamenta-kazahstana/