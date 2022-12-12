Токаев открыл расширенное заседание правительства в Астане

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: t.me/bort_01

В понедельник, 12 декабря, в Астане проходит расширенное заседание правительства под председательством главы государства, передает NUR.KZ.

Ранее в пресс-службе президента сообщали, что на заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы правительства на 2023 год.

Ожидается, что в рамках заседания с докладами выступят премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, а также ряд акимов регионов.

Напомним, последнее заседание правительства с участием президента прошло в июле. Тогда Токаев объявил выговор двум министрам из-за ситуации с сахаром в стране, а также указал на высокий уровень инфляции.

Тогда же он раскритиковал деятельность стабфондов страны и поручил разобраться с манипуляцией ценами и искусственным дефицитом на рынках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001075-tokaev-otkryl-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-v-astane/