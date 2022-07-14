Токаев: Стабфонды становятся кормушкой для недобросовестных лиц

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства раскритиковал деятельность стабфондов страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Низкую эффективность показывает деятельность стабилизационных фондов. Их воздействие на рынок минимальное. Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц.

С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств.

Правительством предлагается увеличить объем "оборотной схемы" до 100 миллиардов тенге. У меня вопрос. Просчитан ли ожидаемый эффект?

Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности", - сказал Токаев.

Напомним, что в ходе своей речи президент также заявил, что инфляция в Казахстане достигла рекордных 14,5% впервые с 2015 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976235-tokaev-stabfondy-stanovyatsya-kormushkoy-dlya-nedobrosovestnyh-lits/