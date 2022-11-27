Ситуация на Экибастузской ТЭЦ стабилизировалась

Здание ТЭЦ. Фото: Министерство энергетики РК

Аким Экибастуза рассказал оперативные данные по ситуации с аварией на городской ТЭЦ. По информации Аяна Бейсекина, без тепла остаются 130 многоэтажек, а также порядка 100 домов частного сектора в трех микрорайонах города. На самой же станции ситуация стабилизировалась, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации акима Экибастуза, на данный момент специалисты занимаются устранением повреждений на теплосетях. Работает 11 аварийных бригад, а также еще четыре занимаются выявлением новых аварий.

"На данный момент у нас три микрорайона остаются без теплоснабжения. Тепломагистраль №2 была отключена и порядка 130 многоквартирных жилых домов, и 100 частных жилых домов остаются без отопления. Но мы со своими коллегами, совместно с жилищной инспекцией, и эксплуатирующими организациями проводим работу по опорожнению системы отопления с целью исключения рисков заморозки. Все необходимые мероприятия проводятся своевременно", - добавил Аян Бейсекин.

Вместе с тем повысилась нагрузка на электросети в Экибастузе.

Для оперативного устранения внештатных ситуаций в городе созданы аварийные бригады электриков.

На ТЭЦ, тем временем, ситуацию стабилизировали.

"Ситуация на Экибастузкой ТЭЦ стабилизировалась. В штатном режиме работают 5 котлоагрегатов. Три водогрейных котлов и два энергетических. В целом температурные параметры выдерживаются в рамках 71 на 44 градусов. Кроме того предпринимаются меры по вводу еще одного водогрейного котла. Буквально к полуночи позволит вывести нам температурные параметры за 80 процентов на подаче и порядка 65 процентов на "обратке"", - сообщил аким Экибастуза.

Напомним, сегодня ночью в Экибастузе из-за аварии на ТЭЦ жители города остались без отопления. На место выехал глава региона, который сообщил, что создан оперативный штаб для устранения проблем с подачей тепла.

Ситуацию также прокомментировали в Минэнерго РК.

Вместе с тем в сети появилась рассылка о том, что не исключена эвакуация малышей из роддома Экибастуза в Павлодар. Эту информацию прокомментировали в облздраве.

Аким Павлодарской области позже сообщил, что постояльцев центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации перевозят в Павлодар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1999127-situatsiya-na-ekibastuzskoy-tets-stabilizirovalas/