"Будут перевозить в Павлодар": рассылку об эвакуации роддома Экибастуза прокомментировали в облздраве

Больница. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня жители Экибастуза остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ. В мессенджере WhatsApp и соцсетях уже стали появляться рассылки с различными слухами. Например, указывается, что к вечеру придется эвакуировать новорожденных из роддома. В облздраве прокомментировали эти заявления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рассылке указывается, что произошла серьезная авария на ТЭЦ, по этой причине возможна эвакуация роддома. Автор уверяет, что новорожденных перевезут в Павлодар, если к вечеру проблема с отоплением не решится.

"Из Павлодара аким, все приехали, все здесь бегают. Не знаю, что будет, роддом, по моему, будут эвакуировать сегодня, если до вечера не дадут тепло, потому что там малыши. Скорее всего, будут перевозить в Павлодар", - говорится в рассылке.

Между тем, в управлении здравоохранения сообщили, что речи об эвакуации нет. При этом пациентов, которых можно было отпустить по домам, на данный момент выписали.

"Сам здесь обход сделал - температурный режим в палатах среднее 20 градусов . Кого можно выписали, роддом пока не планируется - 28 человек", - сообщил руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов.

В пресс-службе акима Павлодарской области рассказали, что в Экибастузе насчитывается 689 многоэтажек, 82 социальных объекта и более 1100 прочих объектов, в том числе предприятий.

Напомним, жители Экибастуза остались сегодня ночью без тепла из-за аварии на ТЭЦ. На место выехал аким Павлодарской области, создан оперативный штаб.

По ситуации высказались и в Министерстве энергетики РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1999111-budut-perevozit-v-pavlodar-rassylku-ob-evakuatsii-roddoma-ekibastuza-prokommentirovali-v-oblzdrave/