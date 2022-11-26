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Опубликованы фото Нурсултана Назарбаева с инаугурации президента Токаева

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Нурсултан Назарбаев на инаугурации
Нурсултан Назарбаев на инаугурации. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

Пресс-служба Первого Президента РК на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографии с церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева, на которой присутствовал Нурсултан Назарбаев.

"Нурсултан Назарбаев на церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан. 26 ноября 2022 года", - указывается в подписи к опубликованным снимкам.

Нурсултан Назарбаев на инаугурации
Нурсултан Назарбаев на инаугурации. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

Напомним, сегодня Касым-Жомарта Токаева официально объявили президентом Казахстана. На церемонии инаугурации присутствовал Нурсултан Назарбаев. Торжественное мероприятие проходило во Дворце Независимости в Астане.

Нурсултан Назарбаев на инаугурации
Нурсултан Назарбаев на инаугурации. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

На нем вновь избранный глава государства рассказал, какой первый указ издаст на посту. После этого стало известно, что анонсированный документ был подписан.

Нурсултан Назарбаев на инаугурации
Нурсултан Назарбаев на инаугурации. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

Также Касым-Жомарт Токаев подписал ряд других указов. В частности, "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК" и "Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999065-opublikovany-foto-nursultana-nazarbaeva-s-inauguratsii-prezidenta-tokaeva/

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