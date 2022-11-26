Опубликованы фото Нурсултана Назарбаева с инаугурации президента Токаева

Нурсултан Назарбаев на инаугурации. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

Пресс-служба Первого Президента РК на своей официальной странице в Instagram опубликовала фотографии с церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева, на которой присутствовал Нурсултан Назарбаев.

"Нурсултан Назарбаев на церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан. 26 ноября 2022 года", - указывается в подписи к опубликованным снимкам.

Нурсултан Назарбаев на инаугурации. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

Напомним, сегодня Касым-Жомарта Токаева официально объявили президентом Казахстана. На церемонии инаугурации присутствовал Нурсултан Назарбаев. Торжественное мероприятие проходило во Дворце Независимости в Астане.

Нурсултан Назарбаев на инаугурации. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

На нем вновь избранный глава государства рассказал, какой первый указ издаст на посту. После этого стало известно, что анонсированный документ был подписан.

Нурсултан Назарбаев на инаугурации. Фото: instagram.com/elbasy_nazarbayev

Также Касым-Жомарт Токаев подписал ряд других указов. В частности, "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту РК" и "Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей".

Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999065-opublikovany-foto-nursultana-nazarbaeva-s-inauguratsii-prezidenta-tokaeva/