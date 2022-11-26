Токаев подписал первые указы в рамках второго срока президентских полномочий

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы", сообщает официальный сайт Акорды. Это первый указ Токаева в рамках второго срока президентских полномочий.

В целях развития институционального обеспечения и повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности глава государства постановил правительству РК:

до 31 марта 2023 года обеспечить принятие Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы;

принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан.

Сегодня же Токаев подписал и указ о мерах по реализации своей предвыборной программы "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

В целях продолжения эффективной реализации реформ, направленных на дальнейшую модернизацию казахстанского общества и государства, президент постановил утвердить прилагаемый план действий по реализации предвыборной программы президента РК "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию президента.

Ознакомиться с планом подробнее можно здесь.

Напомним, на инаугурации глава государства анонсировал подписание этих указов. Он отмечал, что лично будет контролировать исполнение указа о реализации своей предвыборной кампании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999056-tokaev-podpisal-pervye-ukazy-v-ramkah-vtorogo-sroka-prezidentskih-polnomochiy/