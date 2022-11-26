Нурсултан Назарбаев посетил инаугурацию Токаева

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Сегодня в Астане во Дворце Независимости прошла торжественная церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева – на мероприятие приехал и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно госпротоколу, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, на инаугурации присутствуют депутаты обеих палат парламента, члены конституционного совета, судьи верховного Суда, а также все бывшие президенты республики Казахстан.

В огромном зале Дворца Независимости собрались сотни людей – все они были официально приглашены на церемонию вступления в должность нового президента.

Инаугурация президента Казахстана. Кадр с онлайн-трансляции: телеканал КТК

Мероприятие также посетил Нурсултан Назарбаев. Ранее он поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах.

Все самые свежие новости о Чемпионате Мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999034-nursultan-nazarbaev-posetil-inauguratsiyu-tokaeva/