Токаев: Провокации против нашего государства будут жестко пресекаться

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на инаугурации заявил, что провокации, подрывающие единство нации и сеющие раздор в обществе, будут пресекаться, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии".

Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", – заявил Токаев.

Токаев добавил, что в своем развитии Казахстан будет рассчитывать на собственные силы, но также активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента Казахстана, на которых, набрав 81,31% голосов победил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня состоялась инаугурация новоизбранного президента. На ней Касым-Жомарт Токаев принес присягу, после чего его официально объявили президентом Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999047-tokaev-provokatsii-protiv-nashego-gosudarstva-budut-zhestko-presekatsya/