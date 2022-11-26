Токаев рассказал, о чем молился в Мекке

Касым-Жомарт Токаев в Мекке. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев во время церемонии инаугурации рассказал, что молился в Мекке о благополучии и спокойствии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наш долг – оставить будущим поколениям сильное государство. Мы еще можем столкнуться со многими испытаниями и трудностями. Но мы с честью преодолеем все препятствия, если сумеем сохранить согласие.

Обращаясь сегодня ко всему народу, хочу пожелать лишь одно – чтобы наши начинания были успешно воплощены в жизнь. Казахи – народ, верный своим традициям. В священной Мекке, читая у подножия Каабы Коран в память о предках, я просил Всевышнего только об одном – спокойствия и благополучия нашей страны", - заявил Токаев.

Напомним, Токаев совершил малый хадж в Мекке в июне этого года.

Сегодня в столице прошла инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева - глава государства принес присягу народу Казахстана и получил удостоверение президента.

Во время выступления он рассказал, какой указ издаст первым на посту президента РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999044-tokaev-rasskazal-o-chem-molilsya-v-mekke/