На референдуме в Казахстане проголосовали 8 млн человек
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На итоговом на сегодняшний день брифинге в ЦКР сообщили о явке граждан на референдум после закрытия всех участков в Казахстане – голосование на территории страны официально завершено, передает корреспондент NUR.KZ.
В 12 регионах Казахстана (включая Нур-Султан, Алматы и Шымкент) с часовым поясом GMT+6 голосование завершилось в 20:00 по времени Нур-Султана.
Еще в 5 областях страны с часовым поясом GMT+5 (Кызылординская, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно-Казахстанская) голосование было остановлено на час позже, в 21:00 по Нур-Султану.
В ЦКР сообщили итоги явки казахстанцев на референдум:
- Акмолинская область – 73,81%;
- Актюбинская область – 58,06%;
- Алматинская область – 72,83%;
- Атырауская область – 67,68%;
- Западно-Казахстанская область – 69,37%;
- Жамбылская область – 69,59%;
- Карагандинская область – 77,39%;
- Костанайская область – 72,28%;
- Кызылординская область – 79,89%;
- Мангистауская область – 61,19%;
- Павлодарская область – 75,53%;
- Северо-Казахстанская область – 75,49%;
- Туркестанская область – 80,66%;
- Восточно-Казахстанская область – 77,49%;
- Нур-Султан – 57,06%;
- Алматы – 33,3%;
- Шымкент – 72,53%.
Всего приняли участие в референдуме к этому часу 8 030 739 граждан.
Предварительная явка составила 68,44%.
"Комиссия референдума приступила к подсчету голосов. Мы ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге, о времени которого будет объявлено дополнительно", – сообщил секретарь ЦКР Мухтар Ерман.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972664-na-referendume-v-kazahstane-progolosovali-8-mln-chelovek/