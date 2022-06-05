На референдуме в Казахстане проголосовали 8 млн человек

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На итоговом на сегодняшний день брифинге в ЦКР сообщили о явке граждан на референдум после закрытия всех участков в Казахстане – голосование на территории страны официально завершено, передает корреспондент NUR.KZ.

В 12 регионах Казахстана (включая Нур-Султан, Алматы и Шымкент) с часовым поясом GMT+6 голосование завершилось в 20:00 по времени Нур-Султана.

Еще в 5 областях страны с часовым поясом GMT+5 (Кызылординская, Актюбинская, Атырауская, Мангистауская и Западно-Казахстанская) голосование было остановлено на час позже, в 21:00 по Нур-Султану.

В ЦКР сообщили итоги явки казахстанцев на референдум:

Акмолинская область – 73,81%;

Актюбинская область – 58,06%;

Алматинская область – 72,83%;

Атырауская область – 67,68%;

Западно-Казахстанская область – 69,37%;

Жамбылская область – 69,59%;

Карагандинская область – 77,39%;

Костанайская область – 72,28%;

Кызылординская область – 79,89%;

Мангистауская область – 61,19%;

Павлодарская область – 75,53%;

Северо-Казахстанская область – 75,49%;

Туркестанская область – 80,66%;

Восточно-Казахстанская область – 77,49%;

Нур-Султан – 57,06%;

Алматы – 33,3%;

Шымкент – 72,53%.

Всего приняли участие в референдуме к этому часу 8 030 739 граждан.

Предварительная явка составила 68,44%.

"Комиссия референдума приступила к подсчету голосов. Мы ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра. Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге, о времени которого будет объявлено дополнительно", – сообщил секретарь ЦКР Мухтар Ерман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972664-na-referendume-v-kazahstane-progolosovali-8-mln-chelovek/