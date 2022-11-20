69,43% составила явка избирателей на выборах президента в Казахстане

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители ЦИК РК озвучили предварительную явку избирателей на 22:00 после закрытия всех участков для голосования на территории Казахстана. Данные приводятся в официальном Telegram-канале ЦИК.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий областей Казахстана, городов республиканского значения, а также столицы по состоянию на 22:00 по времени Астаны бюллетени получили 69,43% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе в разрезе регионов:

по Абайской области – 80,18%;

по Акмолинской области – 78,87%;

по Актюбинской области – 72,81%;

по Алматинской области – 72,10%;

по Атырауской области – 70,87%;

по Западно-Казахстанской области – 68,67%;

по Жамбылской области – 79,57%;

по Жетысуской области – 81,42%;

по Карагандинской области – 78,39%;

по Костанайской области – 79,28%;

по Кызылординской области – 81,07%;

по Мангистауской области – 66,99%;

по Павлодарской области – 77,58%;

по Северо-Казахстанской области – 79,01%;

по Туркестанский области – 80,37%;

по Улытауской области – 75,48%;

по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;

по Астане – 48,60%;

по Алматы – 28,72%;

по Шымкенту – 59,79%.

Отмечается, что на большей части республики голосование на участках закончилось в 20:00 часов.

При этом, в соответствии с границами часовых поясов на территории РК в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21:00 по времени столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998147-6943-sostavila-yavka-izbirateley-na-vyborah-prezidenta-v-kazahstane/