69,43% составила явка избирателей на выборах президента в Казахстане
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Представители ЦИК РК озвучили предварительную явку избирателей на 22:00 после закрытия всех участков для голосования на территории Казахстана. Данные приводятся в официальном Telegram-канале ЦИК.
Согласно данным территориальных избирательных комиссий областей Казахстана, городов республиканского значения, а также столицы по состоянию на 22:00 по времени Астаны бюллетени получили 69,43% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе в разрезе регионов:
- по Абайской области – 80,18%;
- по Акмолинской области – 78,87%;
- по Актюбинской области – 72,81%;
- по Алматинской области – 72,10%;
- по Атырауской области – 70,87%;
- по Западно-Казахстанской области – 68,67%;
- по Жамбылской области – 79,57%;
- по Жетысуской области – 81,42%;
- по Карагандинской области – 78,39%;
- по Костанайской области – 79,28%;
- по Кызылординской области – 81,07%;
- по Мангистауской области – 66,99%;
- по Павлодарской области – 77,58%;
- по Северо-Казахстанской области – 79,01%;
- по Туркестанский области – 80,37%;
- по Улытауской области – 75,48%;
- по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;
- по Астане – 48,60%;
- по Алматы – 28,72%;
- по Шымкенту – 59,79%.
Отмечается, что на большей части республики голосование на участках закончилось в 20:00 часов.
При этом, в соответствии с границами часовых поясов на территории РК в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21:00 по времени столицы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998147-6943-sostavila-yavka-izbirateley-na-vyborah-prezidenta-v-kazahstane/