Политика и экономика
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69,43% составила явка избирателей на выборах президента в Казахстане

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Члены избирательной комиссии высыпают бюллетени из урны
Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители ЦИК РК озвучили предварительную явку избирателей на 22:00 после закрытия всех участков для голосования на территории Казахстана. Данные приводятся в официальном Telegram-канале ЦИК.

Согласно данным территориальных избирательных комиссий областей Казахстана, городов республиканского значения, а также столицы по состоянию на 22:00 по времени Астаны бюллетени получили 69,43% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе в разрезе регионов:

  • по Абайской области – 80,18%;
  • по Акмолинской области – 78,87%;
  • по Актюбинской области – 72,81%;
  • по Алматинской области – 72,10%;
  • по Атырауской области – 70,87%;
  • по Западно-Казахстанской области – 68,67%;
  • по Жамбылской области – 79,57%;
  • по Жетысуской области – 81,42%;
  • по Карагандинской области – 78,39%;
  • по Костанайской области – 79,28%;
  • по Кызылординской области – 81,07%;
  • по Мангистауской области – 66,99%;
  • по Павлодарской области – 77,58%;
  • по Северо-Казахстанской области – 79,01%;
  • по Туркестанский области – 80,37%;
  • по Улытауской области – 75,48%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 79,49%;
  • по Астане – 48,60%;
  • по Алматы – 28,72%;
  • по Шымкенту – 59,79%.

Отмечается, что на большей части республики голосование на участках закончилось в 20:00 часов.

При этом, в соответствии с границами часовых поясов на территории РК в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21:00 по времени столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998147-6943-sostavila-yavka-izbirateley-na-vyborah-prezidenta-v-kazahstane/

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