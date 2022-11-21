Наблюдатели от ОДКБ назвали президентские выборы в Казахстане состязательными

Голосование. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Члены группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности назвали президентские выборы в Казахстане состязательными и соответствующими национальным и международными стандартам, говорится в заключении на .

"По итогам наблюдения международные наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоялись, были состязательными, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели присутствовали на различных этапах проведения голосования – от открытия участков до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.

"Члены группы не выявили жалоб на качество подготовки списков граждан, обладающих избирательным правом, процедуру выдачи бюллетеней, а также порядок голосования. ЦИК, территориальные и участковые избирательные комиссии создали все необходимые условия для эффективной работы международных наблюдателей", – сообщается в заключении наблюдателей.

Кроме того, наблюдатели от ПА ОДКБ отметили высокий уровень обеспечения общественного порядка при подготовке и проведении выборов, что способствовало созданию благоприятных условий для свободного формирования у избирателей мнения и отношения к кандидатам, воли и волеизъявления.

Ранее руководитель делегации наблюдателей от Совета Федерации Андрей Шевченко оценил прошедшие накануне выборы президента Казахстана. По его словам, они прошли без серьезных нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1998180-nablyudateli-ot-odkb-nazvali-prezidentskie-vybory-v-kazahstane-sostyazatelnymi/