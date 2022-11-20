Багдат Мусин пришел на избирательный участок с сыном (фото)

Багдат Мусин. Фото: t.me/bagdat_mussin_official

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин проголосовал на выборах президента РК. Об этом глава Минцифры рассказал в своем официальном Telegram-канале.

"Это утро началось с исполнения гражданского долга: с сыном посетили избирательный участок, отдали свои голоса за будущее нового Казахстана!" — написал министр.

Он также поделился фотографиями с избирательного участка.

"На фото международный наблюдатель из Турции помогает нашему малышу вложить бюллетень в урну", — подписал снимок Мусин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.

О ходе выборов можно узнать здесь.

На текущий момент свой голос уже отдали все кандидаты в президенты. По состоянию на 12:05, явка на выборах среди казахстанцев составила 38,55%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998031-bagdat-musin-prishel-na-izbiratelnyy-uchastok-s-synom-foto/