Дизайнер Аида Кауменова проголосовала на выборах (фото)
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Казахстанский дизайнер Аида Кауменова проголосовала на выборах президента. Участок, на котором голосовала бизнесвумен, располагается в школе-интернате N17, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сегодня я пришла на выборы и делаю это с удовольствием, потому что было как-то время - какая-то нейтральность - ощущение того, что от тебя ничего не зависит.
И в этом году я пришла на выборы, и у меня есть полное ощущение, что я, как гражданин Казахстана, своим голосом буду принимать непосредственное участие в будущем, в развитии нашей страны", — заявила дизайнер.
По словам Кауменовой, в школе, где располагается участок, хорошая обстановка и атмосфера.
"Прекрасно, что у людей появляется надежда на будущее, ощущение предвосхищения, и это те чувства, что я испытываю сегодня", — заключила она.
К слову, в этой же школе, но на соседнем участке проголосовал бывший аким Алматы Ахметжан Есимов.
Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998004-dizayner-aida-kaumenova-progolosovala-na-vyborah/