Дизайнер Аида Кауменова проголосовала на выборах (фото)

Аида Кауменова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанский дизайнер Аида Кауменова проголосовала на выборах президента. Участок, на котором голосовала бизнесвумен, располагается в школе-интернате N17, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня я пришла на выборы и делаю это с удовольствием, потому что было как-то время - какая-то нейтральность - ощущение того, что от тебя ничего не зависит.

И в этом году я пришла на выборы, и у меня есть полное ощущение, что я, как гражданин Казахстана, своим голосом буду принимать непосредственное участие в будущем, в развитии нашей страны", — заявила дизайнер.

Аида Кауменова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По словам Кауменовой, в школе, где располагается участок, хорошая обстановка и атмосфера.

"Прекрасно, что у людей появляется надежда на будущее, ощущение предвосхищения, и это те чувства, что я испытываю сегодня", — заключила она.

К слову, в этой же школе, но на соседнем участке проголосовал бывший аким Алматы Ахметжан Есимов.

Ахметжан Есимов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998004-dizayner-aida-kaumenova-progolosovala-na-vyborah/