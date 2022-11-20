Алтай Кульгинов. Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Аким Астаны Алтай Кульгинов проголосовал на выборах президента Казахстана. Об этом столичный градоначальник написал в своем официальном Instagram-аккаунте.

"С утра проголосовал на своем избирательном участке. В городе у нас открыто более 400 избирательных участков. Выражаю благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках", — написал аким Астаны.

Он также поделился фотографиями с избирательного участка, показав, как проходит голосование.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят выборы президента.

К этому часу на выборах проголосовали четыре кандидата в президенты из шести - свои голоса ранее отдали Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден и Касым-Жомарт Токаев.

Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997990-altay-kulginov-progolosoval-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/