Уйдет ли правительство в отставку после выборов президента, ответил Токаев

Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос журналистов, отправится ли правительство в отставку после президентских выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

После голосования на президентских выборах во Дворце школьников Токаева спросили, будет ли после выборов политическая перезагрузка и отправится ли правительство страны в отставку.

"Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону, после президентских выборов правительству необязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов.

Что касается сроков проведения парламентских выборов, в конце года насчет этого я сделаю специальное заявление. Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства, как, впрочем, и в других ведомствах конечно же будут произведены", — заявил Токаев.

Напомним, к этому часу на выборах проголосовали четыре кандидата в президенты из шести - свои голоса ранее отдали Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден и Касым-Жомарт Токаев.

Как проходят выборы президента РК, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997987-uydet-li-pravitelstvo-v-otstavku-posle-vyborov-prezidenta-otvetil-tokaev/