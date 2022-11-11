Теледебаты кандидатов в президенты состоятся сегодня

Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

11 ноября 2022 года в 20.00 в прямом эфире телеканала "Хабар" состоятся телевизионные дебаты кандидатов в президенты Республики Казахстан и их доверенных лиц, организованные Центральной избирательной комиссией РК.

По регламенту теледебаты будут состоять из четырех раундов.

Первый раунд – "Презентация предвыборной программы", в котором состоятся выступления каждого участника с целью представления своей платформы;

– "Презентация предвыборной программы", в котором состоятся выступления каждого участника с целью представления своей платформы; Второй раунд – "Дискуссионная сессия", в котором участники смогут задать своим оппонентам по два вопроса;

– "Дискуссионная сессия", в котором участники смогут задать своим оппонентам по два вопроса; Третий раунд - "Вопросы от избирателей".

Известно, что до 10 ноября 2022 года на базе Агентства "Хабар" был открыт прием заявок "СПРОСИ У КАНДИДАТА!". Избиратели имели возможность задать вопрос любому кандидату. Для этого они должны были записать видеовопрос, длительностью не более 1 минуты и направить на соответствующий электронный адрес.

Каждому кандидату будет задано по одному вопросу от избирателей по рандомному принципу. Не озвученные в эфире видеообращения будут переданы в штабы кандидатов для предоставления ответов.

Четвертый раунд – "Обращение к избирателям", где участники обратятся к избирателям.

В теледебатах будут участвовать шесть человек - Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова, а также Ерлан Кошанов, который значится в списке ЦИК вместо Касым-Жомарта Токаева.

О том, когда и где состоятся дебаты кандидатов в президенты, стало известно еще в октябре на самом старте предвыборной агитации. По словам главы ЦИК Нурлана Абдирова, это делалось для того, чтобы у кандидатов и их штабов была возможность заранее полноценно подготовиться.

Напомним, что внеочередные выборы в президенты Казахстана состоятся 20 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996740-teledebaty-kandidatov-v-prezidenty-sostoyatsya-segodnya/