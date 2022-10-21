Теледебаты кандидатов в президенты Казахстана планируют провести 11 ноября

Избирательный участок. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава ЦИК РК на заседании в ведомстве рассказал, когда и где пройдут дебаты кандидатов в президенты Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Абдиров сообщил, что 11 ноября планируется проведение телевизионных дебатов на телеканале "Хабар" с участием кандидатов в президенты.

"Мы говорим об этом заранее, на самом старте предвыборной агитации для того, чтобы у кандидатов и их штабов была возможность заранее полноценно подготовиться", - добавил он.

Позже член ЦИК РК Анастасия Шегорцова прокомментировала вопрос о том, обязательно ли личное участие в дебатах кандидата в президенты.

"Председатель ЦИК дал поручение отправить постановление (о дате дебатов прим.ред.) во все штабы, донести до сведения кандидатов. Это решение будет принято самими кандидатами и штабами. Мы допускаем участие любого представителя", - пояснила она.

Напомним, сегодня, 21 октября, в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты и стартовала предвыборная агитация. Изначально документы в ЦИК для участия в президентской гонке подали 12 человек. Из них одобрение от Центральной избирательной комиссии получили шесть кандидатов, подробнее о них можете прочитать здесь>>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993846-teledebaty-kandidatov-v-prezidenty-kazahstana-planiruyut-provesti-11-noyabrya/