Будут ли впервые голосующим избирателям делать подарки, рассказали в ЦИК

Подарок. Иллюстративное фото: pexels.com

Зампред Центризбиркома Константин Петров на заседании комиссии прокомментировал вопрос о том, будут ли в ходе президентских выборов 20 ноября дарить подарки тем, кто впервые придет голосовать, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос задали журналисты. Они также поинтересовались, какой на это выделен бюджет.

"Средства на эти подарки у нас точно не предусмотрены. Но я помню, как я пришел в 18 лет впервые голосовать и мне подарили телефонный блокнотик…

Сувениры, вполне возможно, что какие-то избирательные комиссии, зная своих избирателей, подготовят. Бюджеты централизованно на это не предусмотрены", – заявил Константин Петров.

Судя по его словам, это не обязательная норма, и если впервые голосующим захотят что-нибудь подарить, то исключительно в рамках личной инициативы самих избирательных комиссий.

Ранее стало известно, как будут выглядеть бюллетени на выборах президента в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996228-budut-li-vpervye-golosuyuschim-izbiratelyam-delat-podarki-rasskazali-v-tsik/