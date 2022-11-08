Свыше 60 млн тенге потратят на теледебаты кандидатов в президенты Казахстана

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Центризбиркоме ранее сообщили, что 11 ноября в эфире телеканала "Хабар" пройдут дебаты кандидатов в президенты. Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова пояснила, что на их проведение будет потрачено 63 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, сколько средств будет потрачено на проведение теледебатов кандидатов в президенты Казахстана.

"63 млн тенге по заявке телеканала "Хабар" была представлена сумма. Эта программа не была заложена в плане телеканала, по которому он получает ежегодное финансирование. Эта статья расходов предусмотрена непосредственно в смете расходов ЦИК. Согласно закону, есть возможность у ЦИК на проведение дебатов", — пояснила Щегорцова.

В свою очередь представитель телеканала Даулетхан Жиенкулов сообщил, что средства пойдут на организацию студии, освещение, обеспечение связи во время прямого эфира и наем дополнительного персонала.

Напомним, теледебаты кандидатов в президенты страны пройдут в прямом эфире на телеканале "Хабар" 11 ноября в 20:00. Они будут состоять из четырех раундов.

Презентация предвыборной кампании каждого кандидата;

Дискуссионная сессия, на которой участники теледебатов задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса сами;

Вопросы от избирателей, где каждому кандидату будет задан один вопрос;

Обращение к избирателям каждого кандидата.

Участвовать в теледебатах будут шесть человек — Каракат Абден, Нурлан Ауесбаев, Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова, а также представитель Касым-Жомарта Токаева Ерлан Кошанов.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоятся 20 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996227-svyshe-60-mln-tenge-potratyat-na-prezidentskie-teledebaty-v-kazahstane/