Как пройдут теледебаты кандидатов в президенты Казахстана
Опубликовано:
На брифинге Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали о регламенте проведения теледебатов для кандидатов в президенты Казахстана – посмотреть их можно будет в прямом эфире 11 ноября в 20:00, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации ЦИК, теледебаты будут состоять из четырех раундов:
- Презентация предвыборной кампании каждого кандидата.
- Дискуссионная сессия, на которой участники теледебатов задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса сами.
- Вопросы от избирателей, где каждому кандидату будет задан один вопрос.
- Обращение к избирателям каждого кандидата.
Теледебаты состоятся в прямом эфире на телеканале "Хабар" в 20:00.
Кандидатуры для участия в предвыборных дебатах и дискуссиях были представлены избирательными штабами кандидатов.
В списке ЦИК вместо Касым-Жомарта Токаева в качестве участника теледебатов указан его представитель – Ерлан Кошанов.
Таким образом, в теледебатах будут участвовать шесть человек:
- Каракат Абден;
- Нурлан Ауесбаев;
- Жигули Дайрабаев;
- Мейрам Кажыкен;
- Ерлан Кошанов;
- Салтанат Турсынбекова.
Ранее мы писали, как будут выглядеть бюллетени на выборах президента в Казахстане. В ЦИК сообщили, что текст каждого избирательного бюллетеня будет прописан сразу на двух языках – на казахском и русском.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996215-kak-proydut-teledebaty-kandidatov-v-prezidenty-kazahstana/