Как пройдут теледебаты кандидатов в президенты Казахстана

Трибуна. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассказали о регламенте проведения теледебатов для кандидатов в президенты Казахстана – посмотреть их можно будет в прямом эфире 11 ноября в 20:00, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ЦИК, теледебаты будут состоять из четырех раундов:

Презентация предвыборной кампании каждого кандидата. Дискуссионная сессия, на которой участники теледебатов задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса сами. Вопросы от избирателей, где каждому кандидату будет задан один вопрос. Обращение к избирателям каждого кандидата.

Теледебаты состоятся в прямом эфире на телеканале "Хабар" в 20:00.

Кандидатуры для участия в предвыборных дебатах и дискуссиях были представлены избирательными штабами кандидатов.

В списке ЦИК вместо Касым-Жомарта Токаева в качестве участника теледебатов указан его представитель – Ерлан Кошанов.

Таким образом, в теледебатах будут участвовать шесть человек:

Каракат Абден;

Нурлан Ауесбаев;

Жигули Дайрабаев;

Мейрам Кажыкен;

Ерлан Кошанов;

Салтанат Турсынбекова.

Ранее мы писали, как будут выглядеть бюллетени на выборах президента в Казахстане. В ЦИК сообщили, что текст каждого избирательного бюллетеня будет прописан сразу на двух языках – на казахском и русском.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996215-kak-proydut-teledebaty-kandidatov-v-prezidenty-kazahstana/