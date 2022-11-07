Токаев: Границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства на встрече с общественностью в Мангистауской области высказался о геополитической ситуации и заявил, что границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы, передает Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, благодаря конструктивной дипломатии обеспечивается безопасность страны. Границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы. Именно в Актау была поставлена точка в вопросе наших границ.

В 2018 году здесь была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Мы поддерживаем дружеские отношения со всеми соседними странами. Эта одна из главных особенностей, отличающих нас от других.

В большинстве постсоветских государств происходят различные конфликты и разногласия. Даже на границах наших ближайших соседей происходят войны и вооруженные конфликты", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На сегодняшней встрече с общественностью глава государства также назвал неприемлемым тот факт, что жители Актау стоят в очереди за водой, высказался о массовой гибели тюленей и рыб в Каспийском море, а также о строительстве трассы "Бейнеу – Шалкар".

Кроме того, президент отметил транспортный потенциал региона и вручил госнаграды пятерым жителям Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996032-tokaev-granitsy-kazahstana-yuridicheski-zafiksirovany-i-delimitirovany/