"Не надо героизировать бандитов": Токаев назвал январские события позорными для репутации страны

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области высказался о трагических январских событиях. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Для меня, президента страны, справедливость – высшая ценность. Поэтому в моей Администрации действует специальный отдел, который занимается приемом обращений граждан и рассмотрением их просьб. Эту работу я держу в поле зрения. Только за 9 месяцев этого года на мое имя поступила 41 тысяча обращений, причем каждое четвертое касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений. Это говорит о важности продолжения правовой реформы.

Поэтому в стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Другими словами, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января.

Из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов. А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает.

В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа.

В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено", – заявил президент.

На встрече Токаев также рассказал о причинах разделения Алматинской области на два региона и высказался о развитии нового областного центра – города Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993371-ne-nado-geroizirovat-banditov-i-terroristov-tokaev-nazval-yanvarskie-sobytiya-pozornymi-dlya-reputatsii-kazahstana/